哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰遭空袭殉难

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯兰革命卫队公关部发布公告称，哈马斯政治办公室领导人伊斯梅尔·哈尼亚博士及其一名保镖在德黑兰的住所遭遇空袭后殉难。

公告正文如下：

奉普慈特慈的安拉之名

我们来自于安拉，也必定回归于他

我们向英勇的巴勒斯坦民族和伊斯兰民族、抵抗阵线的战士和崇高的伊朗民族表示哀悼。今天凌晨（周三），哈马斯伊斯兰抵抗运动政治办公室领导人伊斯梅尔·哈尼亚博士在德黑兰的住所遭到空袭。这次袭击导致哈尼亚和他的一名保镖殉难。