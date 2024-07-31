伊朗总统佩泽希齐扬：伊朗将让“恐怖主义占领者”为其“懦夫行为”感到后悔

今天，我亲爱的祖国伊朗正在悲喜交加的情况下哀悼其重要伙伴、抵抗之路的永久和骄傲的支持者、巴勒斯坦抵抗运动英勇的领袖伊斯梅尔·哈尼亚。昨天我举起他胜利的手，今天却要在我肩膀上送别他。

牺牲是为安拉奉献的艺术。伊朗和巴勒斯坦这两个伟大国家之间的联系将比以前更加牢固，抵抗和捍卫受压迫者的道路将比以往任何时候都更加强大。伊朗伊斯兰共和国将捍卫其领土完整、荣誉，让“恐怖主义占领者”为其“懦夫行为”感到后悔。

“安拉是优胜的主，是掌管报应的主。”（《古兰经》，易卜拉欣章：47）