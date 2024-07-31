伊斯兰革命最高领袖：伊朗有责任为哈尼亚遇刺事件复仇

伊斯兰革命最高领袖阿亚图拉哈梅内伊周三发表声明，对当天凌晨伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰的住所遇袭殉难表示哀悼。

阿亚图拉哈梅内伊在致辞中表示：“犹太复国主义犯罪和恐怖政权杀害了我们家中敬爱的客人，这让我们深感悲痛，但这为对其实施严厉的惩罚铺平了道路。”

伊斯兰革命最高领袖表示，哈尼亚从不惧怕殉道牺牲，因为他为了抵抗运动牺牲了自己的家人和亲属。

他就哈尼亚及其战友在德黑兰遇袭殉难向伟大的巴勒斯坦民族和哈尼亚的家属表示最诚挚、最深切的哀悼。