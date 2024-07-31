哈马斯对哈尼亚的殉难表示哀悼

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）今天上午（周三）宣布，该运动政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰遭犹太复国主义犯罪政权暗杀。
哈马斯声明称：我们兄弟伊斯梅尔·哈尼亚在参加伊朗新总统就职典礼后，因犹太复国主义犯罪政权对他在德黑兰的住所发动了阴险袭击而殉难。
今日周三，伊斯兰革命卫队总公关部发布公告称：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖，在伊朗首都德黑兰的住所遭空袭殉难。
伊通社（IRNA）德黑兰7月31日报道：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在一份声明中，就该运动政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的殉难，向伟大的巴勒斯坦民族、伊斯兰世界和所有热爱自由的人士表示哀悼。
据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）今天上午（周三）宣布，该运动政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰遭犹太复国主义犯罪政权暗杀。
哈马斯声明称：我们兄弟伊斯梅尔·哈尼亚在参加伊朗新总统就职典礼后，因犹太复国主义犯罪政权对他在德黑兰的住所发动了阴险袭击而殉难。
今日周三，伊斯兰革命卫队总公关部发布公告称：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖，在伊朗首都德黑兰的住所遭空袭殉难。
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