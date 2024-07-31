哈马斯对哈尼亚的殉难表示哀悼

伊通社（IRNA）德黑兰7月31日报道：继巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚殉难后，伊斯兰革命最高领袖在一封声明中就这位勇敢而杰出巴勒斯坦领袖的殉难向伊斯兰世界、抵抗阵线、勇敢无畏的巴勒斯坦民族表示哀悼，并强调：犹太复国主义犯罪和恐怖政权杀害了我们家中敬爱的客人，这为对其实施严厉的惩罚铺平了道路。由于这一痛苦事件发生在伊朗境内，我们将报复行动视为伊朗的责任。