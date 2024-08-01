中国大使馆取消谨慎前往伊朗的建议

伊朗官方通讯社（IRNA）: 穆斯里穆·绍贾伊在宣布这一消息时表示：自今年5月份以来，中国大使馆已在相关门户网站向同胞发布黄色警告，提醒广大同胞如需前往伊朗伊斯兰共和国旅行，需谨慎出行。



他补充说，根据这一措施，对中国个人和团体游客赴伊朗旅行进行了限制。



绍贾伊表示，经过文化遗产、旅游和手工业部以及外交部的努力跟进，解释了伊朗真实情况以及国家的完全安全，取消了谨慎前往伊朗旅行的建议。



文化遗产、旅游和手工业部对外旅游营销和发展司司长表示，目前，伊朗与中国的外交关系水平很高，中华人民共和国代表团也出席我国总统的就职典礼，而中国不同企业代表团也将在未来几周内进入伊朗。



绍贾伊表示，现在是伊朗伊斯兰共和国的旅行社从中国蓬勃发展的旅游市场中受益的机会，而我国的旅游活动人士也可以与之互通游客。