欧盟称哈尼亚遇刺不可接受｜斯塔诺：我们密切关注相关报道

欧盟外交事务发言人彼得·斯塔诺周三在伦敦告诉伊通社记者，我们正在密切关注有关巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治办公室领导人伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰被暗杀的报道。

斯塔诺在谈到哈马斯被列入欧盟所谓恐怖组织名单的事实时澄清说，欧盟“拒绝法外杀戮并支持法治，包括在国际刑事司法领域，具有原则立场。”

欧盟最高发言人补充道：“我们呼吁各方保持最大限度克制，避免紧张局势升级。”

斯塔诺指出：“任何国家和民族都不会从中东紧张局势升级中获得益处。”