佩泽希齐扬：犹太复国主义者很快就会看到其懦弱和恐怖行为的后果

伊朗官方通讯社（IRNA）：巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动领导人伊斯梅尔·哈尼亚 在前往德黑兰参加伊朗伊斯兰共和国第 14 届政府的总统就职宣誓仪式时，于周三凌晨遭暗杀殉难。伊朗伊斯兰共和国总统马苏德·佩泽希齐扬在回应中，祝贺他获得烈士的荣光，并就其殉难表示哀悼。

总统致辞全文如下：

奉普慈特慈的安拉之名

经过数月在加沙的杀戮、犯罪和破坏，犹太复国主义政权陷入了僵局。该政权无法摆脱其基于占领、恐怖主义、种族歧视和大规模屠杀的历史政策的后果。周三凌晨，该政权将身处德黑兰的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治办公室领导人作为其恐怖主义犯罪行动的暗杀目标，导致他殉难。

伊斯梅尔·哈尼亚烈士此前在以色列的恐怖行动中失去了许多亲人、家属以及他领导下的抵抗运动的领袖。他经过一生的努力和奋斗，使巴勒斯坦民族摆脱了犹太复国主义政权的占领，他实现了自己的梦想。我向所有抵抗战士、伟大的巴勒斯坦民族和所有伊斯兰民族祝贺并哀悼伊斯梅尔·哈尼亚及其烈士同胞的殉难。

这一恐怖行径与犹太复国主义政权犯下的其他罪行一样，违反了国际法和国际规则，也表明世界特别是伊斯兰国家有必要采取联合行动来对付该犯罪和占领政权。

这一罪行是在德黑兰犯下的，当时伊斯梅尔·哈尼亚烈士是伊朗伊斯兰共和国总统和政府的正式客人，并前来伊朗参加总统就职宣誓仪式。

伊朗伊斯兰共和国定会全力保护其领土完整、国家主权、荣誉和威望，犹太复国主义政权很快就会看到其懦弱和恐怖行动的后果。