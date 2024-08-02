伊朗代理外交部长：犹太复国主义政权危及地区的和平与安全

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗代理外交部长阿里·巴盖里继续与伊斯兰国家外长通电话，并与约旦副首相兼外交大臣艾曼·萨法迪就犹太复国主义政权刺杀伊斯梅尔·哈尼亚的恐怖行为后果进行讨论和交换意见。

巴盖里感谢约旦政府代表出席伊朗新总统就职典礼。他指出，犹太复国主义政权在德黑兰刺杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的做法违反了一条重要的红线，还违反了国际法。因此，伊朗伊斯兰共和国无疑将执行法律和正义，不会容忍这一犯罪政权。

伊朗代理外交部长表示：过去10个月里，犹太复国主义者摧毁了加沙地带，现在他们将犯罪范围扩大到贝鲁特、德黑兰和也门，如果不制止该恐怖主义犯罪政权，地区和国际和平、稳定和安全将被破坏，这是非常危险的。

巴盖里还提到伊朗提议召开伊斯兰合作组织成员国外长紧急会议，并呼吁约旦支持这一提议。

约旦外交大臣萨法迪也支持伊朗伊斯兰共和国召开伊斯兰合作组织紧急会议的倡议，以打击犹太复国主义政权的恐怖行动。

萨法迪谴责犹太复国主义政权在伊朗领土上暗杀伊斯梅尔·哈尼亚的罪行，并认为该政权侵犯了伊朗伊斯兰共和国的国家主权和领土完整。

他还指出，该地区紧张局势加剧是犹太复国主义政权的愿望，并强调有必要努力防止战争在该地区蔓延。