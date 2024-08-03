我们永远不会承认以色列｜历史悠久的巴勒斯坦土地属于巴勒斯坦人民

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦在线新闻网站报道，哈立德·迈沙阿勒在一份声明中表示：哈马斯运动永远不会承认犹太复国主义政权的存在，刺杀我方领导人和指挥官的行径只会增强巴勒斯坦民族的力量。

他强调：我们不会放弃我们的价值观，也不会承认以色列的存在。巴勒斯坦民族将继续民族团结，继续走圣战、抵抗和恢复权利的道路。

哈立德·迈沙阿勒补充道：我们的敌人并没有吸取教训。从一百年前起他们就不断暗杀我们的领导人，但结果是什么？每当一名指挥官牺牲，就有另一名指挥官接替他，这个问题只会增强巴勒斯坦民族的力量。敌人不知道我们一生都在奋斗，直至殉道。我们很清楚如何按照真主的命令生活和如何死亡。我们的兄弟伊斯梅尔·哈尼亚的殉难是一个巨大的损失，但敌人不知道烈士的鲜血缩短了通往自由和胜利的道路。我们会保护我们的道路和理想，给我们施加压力是没有用的。承诺和威胁不会打败我们，也不会让我们有丝毫放弃我们的价值观和理想的想法。

这位哈马斯运动领导人强调：从地中海到约旦河，从南到北都属于巴勒斯坦民族。圣城是我们的目标，巴勒斯坦没有犹太复国主义者的容身之地。我们告诉伊斯兰世界的领导人，伊斯兰世界恢复其伟大的时刻已经到来。