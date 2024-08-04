克里姆汗城堡：赞德王朝时期的遗迹

克里姆汗城堡，或称为克里姆汗监狱，是这座充满诗意和文学气息的城市的一个重要景点。克里姆汗在公元1771年（伊朗历1180年）建造了这座宏伟而美丽的建筑。

在上台并选择设拉子作为统治所在地后，他希望在设拉子北部建设一个宽阔的广场，类似于伊斯法罕的“纳克什·贾汉”（伊玛目）广场。

随着时间的推移，克里姆汗城堡经历了各种用途。最初，它是克里姆汗的住所和统治中心。

后来，在卡贾尔王朝的阿迦·穆罕默德·汗（Agha Mohammad Khan Qajar）占领设拉子后，由于对克里姆汗的敌意，他下令摧毁了克里姆汗的一些建筑，导致包括城墙在内的许多赞德王朝的建筑被毁。幸运的是，克里姆汗城堡幸免于难，后来被用作中央政府任命的波斯省长和高级官员的办公地点。

在卡贾尔王朝时期，统治者们根据个人偏好对克里姆汗城堡进行了多次改动，包括在中央庭院建造了一系列与堡垒风格不符的建筑。

此外，他们还覆盖了赞德王朝时期的壁画，并根据自己的审美进行了装饰。由于石膏难以在原有石膏层上涂抹，他们还刮伤了墙面，导致了严重的破坏。

在巴列维王朝时期，克里姆汗城堡经历了另一次转变。1931年，随着“沙赫巴尼中心”（市警察）的建设，它被改为沙赫巴尼监狱。从而导致了进一步的损坏。为了容纳囚犯，原有的大厅被改造成两层，每层有四到六个牢房。

卡贾尔时期的壁画被石膏覆盖，并且为了取暖和照明，房间的墙面被一层烟熏灰覆盖。

1971年，这座城堡交由当时的文化与艺术局，并移交给了考古遗址保护办公室。目前，它由文化遗产部管理，并被用作法尔斯省大博物馆。

克里姆汗城堡于1972年6月4日被注册为伊朗国家遗产，编号为918。

克里姆汗城堡的全部信息

克里姆汗城堡的平面呈矩形，分为军事区和居住区。该城堡总面积为13,000平方米，基础设施为4,000平方米。建造这座建筑时，曾有当时著名的工匠和建筑师参与，使用了最优质的材料，并在最短的时间内完成。

克里姆汗城堡的建筑风格为伊斯法罕式风格，是一种内向型建筑。外部设计简单朴素，而内部则装饰精美。

入口处的门楣上装饰有色彩鲜艳的七彩瓷砖，描绘了鲁斯坦（Rostam）与白魔（Div-e-Sepid）作战的场景，属于卡贾尔时期的艺术风格。进入后，您会通过一个门廊进入城堡的庭院。

城堡的居住区包括北面、南面和西面三个部分。每一面都有一个带有两根石柱的柱廊。卡贾尔时期，南面和西面的主要柱子被拆除，取而代之的是装饰有螺旋图案的木柱。每个柱廊两侧都有大厅和中厅，并且设有走廊、两层楼和六个房间。

在克里姆汗城堡的大厅内，有木制的彩色窗户（Arsi），这些窗户可以垂直滑动。

大厅的天花板为双层结构，内层有拱顶和石膏装饰，装饰有非常美丽的壁画和镶嵌，这些壁画受到了萨法维王朝时期艺术的影响。

绘画中使用了如金、汞、朱砂、赭石（它被认为是氧化铁颜料之一，自古以来就被用于着色）和其他矿物质等材料。

在克里姆汗城堡的东南角，仍然保留着一座来自赞德王朝时期的澡堂。

这个澡堂的更衣室呈八边形。

最有趣的部分是澡堂内部的四根相同的石柱，上面有着非常独特的装饰。这些石柱位于热房（暖气房）内。

澡堂的地板上有一些走道，称为“猫道”（gurbiro）。

猫道的作用是将热量和烟雾从热房传送到烟囱，以便排出。在这个过程中，浴室地板也被加热。

克里姆汗城堡的高墙

克里姆汗城堡的安全由四周的塔楼、城墙和壕沟来提供保护。墙壁使用砖块建造，设计简单，没有装饰。墙高达12米，底部厚度为3米，顶部厚度为2.8米。圆形塔楼有三层，高度约为14米，分布在城堡的四个角落。