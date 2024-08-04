伊朗代理外交部长：犹太复国主义政权的罪行越过了红线   回应将是必然

伊朗官方通讯社（IRNA）：8月3日周六晚间，伊朗代理外交部长阿里·巴盖里与巴基斯坦副总理兼外交部长穆罕默德·伊沙克·达尔通电话，并就犹太复国主义政权刺杀一名作为伊朗伊斯兰共和国正式客人参加伊朗当选总统就职典礼的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的犯罪行为交换了意见。

在此次谈话中，他赞赏巴基斯坦支持巴勒斯坦人民的立场，指出犹太复国主义犯罪范围扩大到也门、贝鲁特和德黑兰，犹太复国主义政权越过了伊朗伊斯兰共和国的一大红线，并强调这一行动将导致两个后果。

首先是伊朗对这一罪行的果断反应，其次是犹太复国主义者的恶意行径扰乱了该地区的稳定与安全，加剧了地区的危机，伊斯兰国家和地区国家切勿对此保持沉默。

他还提议召开伊斯兰国家紧急会议，也要求巴基斯坦支持这一倡议，并利用其能力阻止犹太复国主义政权的犯罪行为继续发生。

巴基斯坦副总理兼外交部长也对哈马斯运动政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的殉难表示深切哀悼，并对伊斯兰合作组织召开紧急会议表示支持。

穆罕默德·伊沙克·达尔在强调必须唤醒伊斯兰世界反对犹太复国主义政权罪行的同时，认为伊斯梅尔·哈尼亚在德黑兰被暗杀明显违反了国际法和侵犯了伊朗的国家主权。