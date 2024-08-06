犹太复国主义媒体：伊朗报复性袭击的预期让以色列陷入瘫痪

伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义电台承认，伊斯梅尔·哈尼亚被刺杀后，以色列人一直处于恐惧和惶恐的情况下，每时每刻都在等待和担心对这起刺杀事件的回应。

这份报道称，犹太复国主义政权的情报部门也在其盟友的帮助下试图获取袭击的类型、目的和时间。

这家希伯来语媒体在提到街道的安静、空旷和每个犹太复国主义者脸上担忧的表情时，将其描述为类似于新冠时期的萧条情况。

希伯来语媒体还谈论了过境点和机场的中断、许多航班的取消以及乘客的混乱情况。