亚兹德省长：预计亚兹德的中国投资者将获得良好的鼓励

伊朗官方通讯社（IRNA）： 亚兹德省长迈赫兰·法特米与湖北省全国政协主席和委员举行联席会议，以发展和深化业务关系。他表示愿意发展亚兹德省与中国的合作，特别是在旅游、现代农业、工矿企业、智能交通、太阳能电站建设、中小企业发展等领域的合作。

亚兹德省长指出：我们愿在中国国家主席提出的“一带一路”倡议框架下，提升亚兹德省与中国各方在能源、贸易、工矿、交通、旅游等各领域能力。

他接着说，我们欢迎对亚兹德省经济活动感兴趣的中国公司投资并表示，中国投资者和国民将得到我们的全力支持。

亚兹德省长在谈到亚兹德省的历史背景和地理位置时表示：亚兹德是该国最重要的省份之一，面积为7.5万平方公​​里，人口约为130万。

法特米说，亚兹德是伊朗第八大省份，该省有12个县和24个市，86%的人口居住在该省市各个地区。

他表示，亚兹德是第一个被列入联合国教科文组织世界遗产名录的伊朗城市，并指出该省拥有3550公顷的历史背景建筑，从这一点来看，这一省份在该国排名第一。

亚兹德省最高行政官员继续说道，该省拥有6500多处历史古迹和建筑，有105家现代和传统酒店以及53处已注册的自然遗产作品。

他在讲话中还提到了这个省的经济能力并补充道，亚兹德省是伊朗排名第二的矿业大省，矿产的多样性居全国第一，磷矿储量全国第一，铁矿开采量全国第三，铅锌储量全国第一。

法特米表示，亚兹德还是伊朗第四大工业省份，生产着1000多种商品。他说，亚兹德在瓷砖和陶瓷生产方面位居全国第一，在纺织、电器和电子工业领域具有良好地位。

亚兹德省长在讲话中指出了该省农业领域的能力和成就并表示尽管亚兹德省位于干旱和半干旱地区，但亚兹德在农业领域也具有突出地位。

该省最高行政官员就此继续说道：亚兹德的温室产品和开心果产量在伊朗排名第三，石榴生产量排名第四，藏红花生产量排名第七。

他还指出该省存在众多科学、技术和大学中心并补充说，亚兹德省被认为是国家发展所需人力资源培训的主要中心之一，特别是在生产和发展领域。

亚兹德省长将亚兹德描述为我国知识领域领先的省份之一并补充说，亚兹德省也是伊朗南部和东南部医学和健康领域的治疗中心。

他表示：在与心脏病、糖尿病、不孕不育等相关医疗领域，该省也有很大潜力可吸引健康领域的游客。

他在谈到亚兹德省是否有合适的基础设施和设备来吸引投资者时说，亚兹德位于古丝绸之路的要道上，处于该国自北向南、从东到西的国际走廊之上，在该国轨道交通方面跻身首位。

法特米继续说道：优越的地理位置、合适的航空和铁路运输基础设施，经济特区和众多工业城镇、众多温室农业园和设备齐全的医疗中心的存在，证明了该省有适合投资的基础设施。

亚兹德省长表示，亚兹德是提供稳定清洁能源的领先省份之一，正走在伊朗四向能源交换的道路上，每年3000小时的太阳照射无不彰显着该省太阳能领域的潜力。

他表示，亚兹德省的优越地位，特别是在采矿、瓷砖和陶瓷工业、纺织甚至农业领域，都为与中国合作伙伴的发展提供了额外的潜力和方向。