拜火教徒的陵墓｜亚兹德沉默塔的秘密

拜火教徒的陵墓在哪里？

拜火教徒的陵墓被认为是亚兹德的一个著名的景点，位于亚兹德东南 15 公里处，萨法耶地区附近，一座名为陵墓山的低矮沉积山上。

拜火教徒陵墓简介

拜火教徒陵墓或沉默塔是亚兹德东南部拜火教的遗迹，它建于几个世纪前，用于埋葬死者，今天它被认为是伊朗拜火教遗迹之一。

虽然德黑兰、克尔曼、锡尔詹、伊斯法罕、塔夫脱、阿什卡扎、阿尔达坎等城市都有拜火教徒的陵墓，但亚兹德陵墓由于位于拜火教的宗教中心，并且靠近城市和其他历史古迹，因此吸引了更多的游客。这使得这座陵墓于2005年被注册为国家遗产，编号为12739。

其中一部重要的文献记录了亚兹德的拜火教徒陵墓的事迹，那就是1959年由阿尔贝特·拉莫里斯（Albert Lamorisse）拍摄的纪录片《风之子》。这部影片展示了整个伊朗的迷人风景，通过《风之子》的视角讲述了一个引人入胜的故事。

此地有两座坟墓，分别如下：

曼克吉大墓

曼克吉·林吉·哈塔里亚墓（Maneckji Limji Hataria），简称曼克吉大墓，位于左侧。该墓直径约15米，以其建造者的名字命名。

曼克吉，著名的曼克吉·萨希卜，印度的拜火徒，在纳赛鲁丁·沙阿·卡扎尔统治时期，作为“改善伊朗拜火教徒状况协会”的代表前往伊朗，向国王申诉，减轻拜火教徒的压力。曼克吉是拜火教社会中最具影响力的人物之一，拜火教的存在归功于他的努力。在伊朗期间，他修建学校，资助了许多学生，他还建造了许多建筑物，他最重要的措施之一就是免除拜火教徒的税收。曼克吉于1890年在德黑兰去世，长眠于他自己建造的墓穴中。

戈尔斯坦墓

在卡扎尔时代，通往曼克吉墓的山路难以通行，给抬尸者带来了麻烦。因此，建造了规模较小的戈尔斯坦墓。如今它位于曼克吉墓以西150米处。这个塔的直径为25米，墙高6米。

由于城市的扩张和靠近墓穴的发展，拜火教徒如今将亡者埋葬在靠近这些陵墓的地方。

什么是墓穴？

我们的祖先认为自然由四种元素组成：水、火、土和气。每个人死后，他们遗体将归还给这四种元素之一，而不对其他元素造成污染。生活在海边的人将遗体投入水中；生活在森林中的人将尸体火化；生活在平原上的人将尸体埋入土中；生活在寒冷山区的人则将尸体放在山顶的墓穴中。

在古代，可能并不存在专门的墓穴，尸体仅被放置在远离人群的地方以便自然腐烂。使用“墓穴”这个词与古印度人火化尸体的习俗有关，当时火化场所被称为墓穴。

随着拜火教的出现，火化习俗被废除，但墓穴仍然存在，作为安置亡者或埋葬的地方。在拜火教中，墓穴也称达克玛（Dakhma）、法庭（Court）、达吉（Dadgeh）或多泽格（Dozegeh），意思是神圣法庭，象征着生命的终结和行为的审判。拜火教徒认为，死亡被视为对抗安格拉·明纽或阿赫利曼（邪恶力量）的主要武器。尸体必须放置在能够有效影响阿赫利曼的地方。

沉默塔或寂静塔 ，是一种建在高地上的建筑，用于安置尸体以供动物和鸟类啄食。这些地方并不是埋葬亡者的场所，而是专门用来让尸体自然腐烂的地方。据信，这种做法在伊兹德在20世纪40年代末就结束了，但根据现有文献，这种做法在伊兹德一直持续到20世纪50年代，具体结束时间尚不明确。

墓穴的建筑结构

墓穴是一个圆形的，周长约为100米，位于高山顶上，距离周围的村庄和定居点有数十公里远。墓穴的围墙由石材和水泥建成，并配有一个小铁门用于进出。

与许多其他建筑物一样，墓穴也拥有一些特定的区域，每个区域都有其独特的用途。墓穴的不同部分包括墓穴道路、石头或铁制庭院门、墓穴铭文、男性尸体区、女性尸体区以及儿童尸体区等。