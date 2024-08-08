联合国呼吁调查以色列监狱侵犯巴勒斯坦被扣押人员权利的行为

伊朗官方通讯社（IRNA）：联合国副发言人法尔汉·哈克当地时间周三在新闻发布会上就以色列人权组织 B'Tselem 最近的一份详细描述了以色列监狱中严重和系统性侵犯巴勒斯坦人权行为报告，回答相关问题时表示：“所有这些违反基本人权原则的指控都必须进行彻底调查，并追究责任。”

哈克补充道，我们还认为，每当人权规范被侵犯到这种程度时，就应该进行调查。我方处理以色列和巴勒斯坦被占领土事务的人权同事将继续追查这些所有指控。