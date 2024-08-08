伊斯兰合作组织：哈尼亚遭遇暗杀是侵犯伊朗国家主权

伊斯兰合作组织外长执行委员会在周三晚间就伊斯梅尔·哈尼亚遇刺事件举行紧急会议的最后声明中，该组织强烈谴责犹太复国主义政权的这一恐怖行径，并强调此次暗杀明显侵犯了伊朗国家主权和领土完整。这次会议的最后声明中还指出，刺杀哈尼亚是一种侵略罪行，明显违反了国际法。

伊斯兰合作组织在声明中强烈谴责巴勒斯坦被占领土战争的持续以及对加沙地带和约旦河西岸巴勒斯坦人民的大规模屠杀，目前已造成14万多名巴勒斯坦人伤亡，该地区有超过200万公民被迫迁移。

此前，伊斯兰合作组织秘书长侯赛因·易卜拉欣·塔哈在此次会议上表示：犹太复国主义政权坚持犯罪，违反了所有禁忌、习俗、法律和国际决议。

伊斯兰合作组织秘书长表示，以色列在德黑兰的恐怖行动是对伊朗主权和国家安全的侵犯，明显违反了国际法和《联合国宪章》的规定，他还要求安理会履行其职责，采取必要措施迫使犹太复国主义政权尊重国际法和停止侵略行径，并在加沙实现停火。

伊斯兰合作组织外交部长执行委员会周三在沙特阿拉伯吉达市召开紧急会议，讨论犹太复国主义政权持续对巴勒斯坦人民犯下的罪行、在德黑兰刺杀巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚，以及该犯罪政权侵犯伊朗伊斯兰共和国主权和国家安全的行为。