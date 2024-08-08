伊朗总统与法国总统通电话：西方人应停止对犹太复国主义者的支持

伊朗官方通讯社（IRNA）： 周三，马苏德·佩泽希齐扬同法国总统埃马纽埃尔·马克龙通电话。马克龙在电话中就犹太复国主义政权发动刺杀哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚后，对该地区紧张局势的升级感到担忧，并要求伊朗保持克制。

伊朗总统表示，伊朗伊斯兰共和国始终在创造地区和世界和平、稳定与安全，以及防止紧张局势、不安全和战争方面发挥着核心作用。然而，犹太复国主义政权对加沙受压迫和手无寸铁的人民实施犯罪和恐怖行动，并刺杀作为伊朗正式客人的哈尼亚烈士，这些举动无不是犹太复国主义政权试图在地区拱火，而美西方国家非但没有谴责该政权，还对其犯下的罪行、种族灭绝和恐怖活动给予支持。

伊朗总统强调，伊朗保留对这些行动做出适当反应的权利，并批评了在犹太复国主义政权袭击伊朗伊斯兰共和国驻大马士革大使馆和在德黑兰暗杀政治局领导人后美国和西方国家的消极行为。

他澄清说，美国和西方国家以双重标准的态度支持一个不遵守任何国际法律法规、在地区实施犯罪行为的政权。如果美西方真的希望维护地区稳定，他们必须停止支持以色列针对巴勒斯坦人民的犯罪行为，并要求以色列接受加沙停火。最后，令人无比遗憾的是，他们却呼吁此类行动的目标国家不要做出反应并保持克制。