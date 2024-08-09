伊朗外交部发言人：如果伊斯兰国家政府切实支持巴勒斯坦 加沙人民就不会遭到屠杀

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在其社交媒体账户上在提及犹太复国主义政权驻日本大使未受邀出席长崎核爆纪念仪式后美国、七国集团和一些西方国家大使抵制该仪式的消息时写道：如果伊斯兰国家政府和全世界穆斯林基于其宗教、人道主义和法律义务，切实支持受压迫的巴勒斯坦民族和加沙居民，巴勒斯坦公民、儿童和妇女就不会遭到凶残部落的屠杀。

1945 年 8 月 9 日，日本广岛遭原子弹袭击三天后，美国轰炸了长崎市，造成8万人死亡。