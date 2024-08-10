中国外长：哈尼亚遇刺事件明显违反国际关系准则

据伊通社援引安纳托利亚通讯社报道，中国外交部长王毅强烈谴责哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遭刺杀事件，称这种暗杀行径违反联合国宪章基本原则，侵犯伊朗的主权和尊严，严重破坏各方促和努力，使加沙停火更加遥遥无期。

他警告说，此类犯罪行径将加剧区域局势的进一步动荡以及更多的暴力和冲突并导致紧张局势升级。

王毅补充说，在加沙冲突问题上不能搞双重标准。中方在巴勒斯坦问题上立场是一贯、明确的。中方将同阿拉伯国家加强团结，同各方共同努力，避免局势升级恶化。

该声明指出：继伊斯梅尔·哈尼亚烈士在德黑兰遭暗杀以及真主党在贝鲁特的高级指挥官法瓦德·谢卡尔被犹太复国主义政权暗杀后，中东紧张局势加剧。

周二，巴勒斯坦抵抗组织宣布，叶海亚·辛瓦尔为该组织政治办公室新任负责人。

据中国外交部称，王毅周二与埃及和约旦外长通电话，讨论了哈尼亚遇刺一事。

这位中国高级外交官在与巴德尔·阿卜杜拉提和艾曼·萨法迪交谈时表示，北京强烈谴责这一违反国际关系准则、侵犯伊朗主权的行径。

王毅说，此类行径严重破坏各方促和努力，使加沙停火更加遥遥无期。

据伊通社报道，此前，中国外交部发表声明称，萨法迪表示，哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇刺事件加剧了中东紧张局势，约旦认为局势已变得非常危险。冲突升级不符合任何一方的利益，只会造成更多损失。

他指出，国际社会必须立即采取行动，防止冲突升级，停止违反国际法的行为，立即实现加沙停火，通过两国解决方案最终实现巴勒斯坦作为独立国家的独立。

阿卜杜勒阿提表示，埃方高度赞赏中方为中东和平发挥的重要作用，感谢中方为推动巴勒斯坦内部和解所作出的努力。

他补充说，埃及希望同中方保持密切配合，防止紧张局势进一步升级。