联合国特别报告员：以色列使用美国和欧洲武器在加沙实施种族灭绝

据伊通社（IRNA）援引黎巴嫩广场电视台（Al-Mayadeen）报道，联合国巴勒斯坦被占领土人权状况特别报告员弗兰切丝卡·阿尔巴内塞表示，以色列连续在加沙地带的学校实施种族灭绝。

她强调，犹太复国主义政权正在利用美国和欧洲武器对加沙巴勒斯坦平民进行种族灭绝，而这一罪行是在所有“文明国家”保持沉默的情况下进行的。

在最新的犯罪事件中，犹太复国主义占领军在晨礼期间袭击了加沙中心“埃尔达吉” 社区的一所学校，造成100多名巴勒斯坦人丧生，多人受伤。