伊朗跆拳道选手在巴黎奥运会上赢得金牌

伊朗的鹅喉羚是原产于中亚和西南亚的一种鹿，是哺乳纲，牛科，羚羊属的哺乳动物。它们上体毛色沙黄或棕黄，吻鼻部由上唇到眼平线白色，有的个体略染棕黄色调，额部、眼间至角基及枕部均棕灰，其间杂以少许黑毛，耳外面沙黄，下唇及喉中线也为白色，而与胸部、腹部及四肢内侧的白色相连，尾巴呈黑色。这种动物主要生活在干燥荒凉的戈壁沙漠、巴基斯坦西部俾路支省、土耳其东南部、阿塞拜疆北部、伊朗、伊拉克和阿富汗等地。