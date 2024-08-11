伊朗跆拳道选手在巴黎奥运会上赢得金牌

伊朗官方通讯社（IRNA）：2024年巴黎奥运会跆拳道比赛最后一天，阿里安·萨利米于周六晚上迎战英国选手凯登-康宁汉姆。
比赛开始，康宁汉姆连续通过踢打身躯拿分，萨利米踢头部得到3分后连续出现犯规被扣分，康宁汉姆以6-3先拿下一轮。
第二轮，萨利米大举进攻，连续通过踢中头部和踢打身躯拿分，康宁汉姆招架不住，萨利米以9-1迅速将比分扳平。
决胜轮，萨利米依然牢牢占据场上主动权，通过进攻取得6-1的领先，虽然之后被扣掉2分，但还是以6-3取胜，最终2-1逆转对手获得金牌，康宁汉姆得到亚军。
伊通社（IRNA）巴黎8月11日报道：伊朗跆拳道选手阿里安-萨利米在巴黎奥运会跆拳道男子+80公斤级比赛中夺得冠军，结束了长达16年的等待。
伊朗官方通讯社（IRNA）：2024年巴黎奥运会跆拳道比赛最后一天，阿里安·萨利米于周六晚上迎战英国选手凯登-康宁汉姆。
比赛开始，康宁汉姆连续通过踢打身躯拿分，萨利米踢头部得到3分后连续出现犯规被扣分，康宁汉姆以6-3先拿下一轮。
第二轮，萨利米大举进攻，连续通过踢中头部和踢打身躯拿分，康宁汉姆招架不住，萨利米以9-1迅速将比分扳平。
决胜轮，萨利米依然牢牢占据场上主动权，通过进攻取得6-1的领先，虽然之后被扣掉2分，但还是以6-3取胜，最终2-1逆转对手获得金牌，康宁汉姆得到亚军。
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