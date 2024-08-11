2024年8月11日 15:33
Journalist ID: 5617
News ID: 85565152
T T
0 Persons

伊朗跆拳道选手在巴黎奥运会上赢得金牌

2024年8月11日 15:33
News ID: 85565152
伊朗跆拳道选手在巴黎奥运会上赢得金牌

伊通社（IRNA）巴黎8月11日报道：伊朗跆拳道选手阿里安-萨利米在巴黎奥运会跆拳道男子+80公斤级比赛中夺得冠军，结束了长达16年的等待。

伊朗官方通讯社（IRNA）：2024年巴黎奥运会跆拳道比赛最后一天，阿里安·萨利米于周六晚上迎战英国选手凯登-康宁汉姆。

比赛开始，康宁汉姆连续通过踢打身躯拿分，萨利米踢头部得到3分后连续出现犯规被扣分，康宁汉姆以6-3先拿下一轮。

第二轮，萨利米大举进攻，连续通过踢中头部和踢打身躯拿分，康宁汉姆招架不住，萨利米以9-1迅速将比分扳平。

决胜轮，萨利米依然牢牢占据场上主动权，通过进攻取得6-1的领先，虽然之后被扣掉2分，但还是以6-3取胜，最终2-1逆转对手获得金牌，康宁汉姆得到亚军。

0 Persons

Your Comment

You are replying to: .