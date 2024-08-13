伊朗捍卫其国家安全无需征求任何人的许可

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在回应法、英、德三个欧洲国家就该地区事态发展发表的声明时表示，欧洲三个国家元首的声明发表之际，由于以色列罪恶政权的西方盟友对该政权犯下的各种国际罪行，包括种族灭绝和战争罪视而不见，以至于该政权对手无寸铁的巴勒斯坦民族犯下的罪行仍在继续。不惩罚犹太复国主义当局加剧了他们实施最令人发指的罪行和肆无忌惮地犯下国际罪。

卡纳尼在谈到加沙地带人道主义的局势恶化时表示，十多个月以来，联合国和安理会未能阻止犹太复国主义犯罪政权对巴勒斯坦人的种族灭绝，该罪恶政权对巴勒斯坦民族犯下的反人类罪及其对地区其他国家的跨境恐怖活动与日俱增。令人惊讶的是，德、法、英等西方国家却没有采取实际有效的行动来制止或应对这些犯罪行为。

卡纳尼补充道，这三个欧洲国家在没有谴责犹太复国主义罪恶政权犯下国际罪行的情况下发表声明，还厚颜无耻地要求伊朗伊斯兰共和国不要对侵犯其主权和领土完整的以色列占领政权采取威慑行动。

伊朗外交部发言人强调，这些要求缺乏政治逻辑，完全违背国际法原则和规则，被视为公开支持该地区犯罪和恐怖主义的根源，鼓励种族灭绝、战争罪、反人类罪和恐怖主义的罪魁祸首。

卡纳尼补充道，如果上述国家真的寻求该地区的和平与稳定，他们就应该反对以色列种族隔离政权挑起的战争和军事冒险、立即停止针对加沙的战争以及对妇女、儿童和手无寸铁的巴勒斯坦公民的可怕屠杀。

他指出，伊朗伊斯兰共和国在捍卫其主权和国家安全，帮助该地区建立和平与可持续性的稳定，对该地区不安全和恐怖主义的主要根源形成威慑，并且在使用其合法权利时，无需征求任何人的许可。