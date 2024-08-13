中国外长：我方始终从战略高度和长远角度看待中伊关系

伊朗官方通讯社（IRNA）：我国代理外交部长阿里·巴盖里与中国外交部长王毅通电话，双方就地区局势和共同关心的问题进行了通话。

代理外交部长强调根据全面落实25年联合合作文件以及继续就地区和国际问题进行磋商的必要性，并强调继续加强和扩大两国战略关系的进程。他补充道，佩泽希齐扬总统坚定致力于发展伊中关系，确保两国关系不受国际地区形势变化影响。伊方愿同中方就国际地区事务加强协调，赋予伊中关系更丰富的战略内涵。

巴盖里谈到了犹太复国主义政权残暴袭击加沙平民学校并杀害几十名无家可归平民的事件，就中国政府对此行为的谴责表示感谢，并补充说，犹太复国主义篡夺政权袭击也门和贝鲁特的犯罪和恐怖行径，特别是针对德黑兰的恐怖袭击事件，将紧张局势和战争范围扩大到被占领土以外，并损害了地区和国际的稳定与安全。

他进一步强调，伊朗伊斯兰共和国有捍卫其领土完整、安全和国家主权以及免受犹太复国主义政权侵略的固有合法权，同时致力于维护地区安全稳定。感谢中方在巴以冲突问题上秉承公正立场，期待中方为缓和局势、促进中东安全发挥更大作用。

巴盖里在指出德黑兰同北京之间双边互动和磋商的必要性和持续性的同时，强调有必要继续谴责和对抗犹太复国主义政权的侵略和犯罪行为。