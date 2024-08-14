伊中关系互利双赢｜加沙停火的必要性

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰议会研究中心主任巴巴克·内格赫达里在会见中国驻德黑兰大使丛培武时，谈到了两国在亚洲和世界层面的宝贵文明和历史，并补充说，伊朗伊斯兰共和国在西亚和中国在东亚的全面参与及合作具有重要意义 ，两国领导人和官员都强调这一点。

他将发展和推进伊中全面战略伙伴关系视为伊朗既定外交政策原则之一并表示，作为伊朗伊斯兰共和国议会的咨询机构，我们已宣布准备帮助实施这些战略原则并积极参与。

伊斯兰议会研究中心主任指出两国科研中心合作和扩大交流的必要性，并希望扩大伊朗在上海合作组织和金砖国家中的作用和地位。

他强调伊朗伊斯兰共和国和中国需要提高合作水平并提醒说，通过增加务实合作及互动，两国将能够在地区和国际层面发挥更多有效作用。

内格赫达里补充说，中国可以在制止犹太复国主义者的罪行方面发挥有效作用。伊朗也支持中方在这一领域的举措，以尽快制止该政权的罪行。

中方支持加沙持久停火

在本次会见中，中国驻德黑兰大使也将伊朗议会研究中心视为伊朗最重要的机构之一并表示，立法机构交往是中伊全面战略伙伴关系的重要组成部分，伊朗和中国的关系可以向不同维度发展，有很多共同的合作领域，其中部分合作可以定义在科学研究领域之中。

丛培武在谈到加沙事件时表示，中方支持加沙持久停火，强调尊重巴勒斯坦权利的原则。

中国驻德黑兰大使表示，尽管伊朗伊斯兰共和国与中国相距遥远，但两国之间的战略合作非常密切且富有成效。他继续说道，目前，伊朗与中国的关系处于战略层面。在经济领域，两国取得了许多值得延续和加强的成就。