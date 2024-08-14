伊朗外交部发言人：犹太复国主义政权试图伤害巴勒斯坦人民和全世界穆斯林的宗教感情

卡纳尼表示，此类挑衅行为证明犹太复国主义者意图加剧该地区的紧张局势和动乱。

伊朗外交部发言人认为，这一邪恶行径是以色列种族灭绝政权领导人意图通过伤害巴勒斯坦人民和全世界穆斯林的宗教感情而煽动战火的不可否认的事实。

伊朗外交部发言人提醒美国和一些支持犹太复国主义犯罪政权的西方国家，如果你们所声称的关心西亚地区的安全与稳定属实，那就尽快遏制犹太复国主义政权的罪恶，并结束该流氓政权在加沙地带的种族灭绝及其在巴勒斯坦和地区层面的冒险行为。