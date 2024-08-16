谢赫·洛特福拉清真寺——萨法维时期的惊世之作

该清真寺坐落于伊斯法罕的伊玛目场，你在参观这座清真寺的同时，还可以欣赏伊玛目广场上的其他景点，如伊玛目清真寺、阿里·卡普宫和凯瑟里亚拱门。谢赫·洛特福拉清真寺拥有美丽的圆顶，由穆罕默德·雷扎·伊斯法罕尼设计，是瓷砖工艺和建筑艺术的无与伦比的杰作。

美丽的色彩和自然光的巧妙运用，使这座清真寺闻名并深受国内外游客的欢迎。无论我们多么详细地描述这座清真寺，你都无法真正领略它的美丽，除非你亲自去看。

谢赫·洛特福拉清真寺的介绍

谢赫·洛特福拉清真寺位于伊斯法罕的伊玛目广场，于1932年1月6日被列入伊朗国家遗产名录，以其卓越的建筑风格、瓷砖工艺和装饰，展现了萨法维时期艺术的最佳面貌。这座宏伟的建筑被认为是伊斯法罕的景点之一，几百年来一直矗立在阿里·卡普宫的对面和伊玛目广场的东侧，吸引着每一位国内外游客的目光。

穆罕默德·雷扎·伊斯法罕尼是萨法维时期最著名的建筑师之一，他将伊斯法罕的建筑风格完美地呈现在这座清真寺中。根据俄罗斯卫星通讯社的报道，这一艺术作品被认为是世界七大未解之谜和最壮观的建筑之一。

谢赫·洛特福拉清真寺与其他伊朗清真寺有许多不同之处，它不仅没有宣礼塔，而且没有四方庭院，这进一步证明了谢赫·洛特福拉清真寺的独特性。该清真寺的布局非常精妙，尺寸比例完美，没有任何缺陷。

伊斯法罕的许多清真寺都有回声七次的特点，谢赫·洛特福拉清真寺也不例外，这为其无与伦比的特性增添了额外的魅力。清真寺内部的铭文和文字由沙阿·阿巴斯时期的书法家阿利雷扎·阿巴西创作，为清真寺增添了更多的艺术美感。

值得一提的是，德黑兰自由广场的花园和花卉的设计灵感就是来自谢赫·洛特福拉清真寺，不同之处在于设计师侯赛因·阿曼特将清真寺圆顶改为椭圆形。

谢赫·洛特福拉清真寺的历史

在公元1603年，伊斯法罕是萨法维帝国的首都，正值建筑繁荣时期，包括夏巴大道（四个花园街）、伊玛目广场、伊玛目清真寺等都是这个时期的建筑。正是在这个时期，沙阿·阿巴斯下令建造谢赫·洛特福拉清真寺，并在原有清真寺的废墟上建立了这座新清真寺。穆罕默德·雷扎·伊斯法罕尼负责建造这座清真寺，并在18年内完成了这座令人惊叹的建筑。谢赫·洛特福拉清真寺仅供沙阿·阿巴斯及其皇室家族使用，普通民众不得进入。看起来，沙阿·阿巴斯从清真寺落成之年（公元1619年）直到去世，每天都在这座清真寺中祷告。

关于谢赫·洛特福拉清真寺在历史上没有确切的记录，根据历史资料，这座清真寺在萨法维时期被称作穆拉·法赫特·阿拉赫和萨德尔等，后来才以谢赫·洛特福拉命名。

谢赫·洛特福拉是谁？

谢赫·洛特福拉是最伟大的什叶派学者之一，曾在现今的黎巴嫩贾巴尔·阿梅尔地区居住。后来他应沙阿·阿巴斯一世的邀请，带着一些什叶派宗教领袖来到了伊朗定居。

谢赫·洛特福拉最初到达马什哈德，在马拉·阿卜杜拉·舒什特里等长辈的指导下学习，最终被选在阿斯坦做拉扎维圣城的服务者。他后来去了加兹温任教。沙阿·阿巴斯因为对他的敬仰，下令建造这座清真寺以表彰他，并把它作为教学、讲学和礼拜的场所。谢赫·洛特福拉负责在谢赫·洛特福拉清真寺中主持周五的礼拜，直到公元1626年在伊斯法罕离开了人世。

谢赫·洛特福拉清真寺的建筑风格

谢赫·洛特福拉清真寺的建筑风格是伊斯法罕风格，展示了伊斯法罕建筑师的才华，特别是它的圆顶，被认为是世界上最美丽的圆顶之一。

关于这座清真寺的一个有趣之处在于它没有前庭厅。实际上，在所有清真寺中，进入时通常需要经过一系列台阶，然后进入一个前庭，这个前庭将你带入圆顶区域。然而，谢赫·洛特福拉清真寺没有这样的前庭或大厅，这是为了符合广场的对称原则。由于这座清真寺位于阿里·卡普宫的对面，因此无法为其设置一个面向朝圣方向的庭院或前庭。

在清真寺的设计中，使用了黄金比例来确定建筑各部分的比例，主大厅的位置与建筑入口的关系也是通过几何方法来确定的。

清真寺的入口

清真寺的入口在伊玛目广场的东侧。上方的门楣装饰有马赛克瓷砖，形成了一条延续的带状装饰，覆盖了三面墙。这块大型铭文由阿里·雷扎·阿巴西书写，采用白色的苏尔斯体，落款日期为公元1603年。门楣的上部装饰有镶嵌花纹和七彩瓷砖，图案包括花卉和花瓶。在铭文上方的拱顶上，可以看到蓝色背景下的太阳画。此外，拱门的边缘还被漩涡状的绿松石瓷砖环绕。

穿过它之后，经过四级台阶即可到正门区域。该区域的墙壁下方装饰有黄色大理石，同时两侧还设置了由相同石材制成的座台。清真寺的大门由一整块梧桐木制成，经过400年仍然屹立不倒。

入口走廊

清真寺入口处有一条28米长的走廊，首先向左转，然后向右转，最终通向圆顶下的主区域。这段走廊的转弯可以让游客绕着主庭院进行参观。实际上，这条走廊创造了一种精神上的宁静感，将外面喧嚣的城市与清真寺内部隔离开来，让你准备好与安拉进行心灵上的交流。在到达第二个转弯前，你会看到左侧的一扇门通向冬季大厅。这个大厅有着较低的天花板和简单的设计，用于寒冷季节的礼拜。14米后，你需要向右转，走廊在这里形成了90度的角。

这条走廊光线较暗，只有右侧窗户透入些许光线进来。因此，刚进入时你几乎看不到什么，因为你刚从一个明亮的地方进入到一个昏暗的环境中。但过一会儿，你的眼睛会适应光线，你可以看到走廊上装饰着七彩瓷砖，主要色调是绿色和蓝色。这条走廊可以帮助你逐渐适应较暗的环境，而不是一下子进入清真寺的半昏暗大厅，这样可以更好地体验到其中的美丽。

主殿

谢赫·洛特福拉清真寺的主殿可以说是这座清真寺辉煌与美丽的顶峰，它的艺术和灵性会让你惊叹不已。这个大厅呈正方形，边长19米，随着离地面的高度增加，逐渐变成八边形，并在到达圆顶的基座时变成圆形。这种从正方形到圆形的转换是谢赫·洛特福拉清真寺建筑的重要特色之一，该清真寺从萨珊王朝时期就一直保留下来。仰望大厅的天花板，你会看到八个弓形拱门支撑着圆顶，并配有精美的蓝绿色的边缘装饰，这样更显得美轮美奂。

大厅的角落里，有几何图案、花卉、孔雀等各种艺术风格的装饰，这些装饰主要采用七彩瓷砖和镶嵌瓷砖。装饰中还包括以耐斯塔利克体和努斯赫体书写的铭文，这进一步提升了整体美感。

建筑的朝向

根据伊朗-伊斯兰建筑风格，人们在进入清真寺中殿时要面向朝拜方向；然而谢赫·洛特福拉清真寺确不是这样。实际上，伊玛目广场并不面向朝圣方向，因此建筑师们在建造这座清真寺时采取了45度的旋转角度，以将清真寺调整到朝圣方向。应用这个方法，巧妙的使得清真寺外部视角没有任何歪斜和角度不正的现象。

清真寺的入口位于伊玛目广场的东侧，i北-南轴线。建筑师们无法将清真寺与伊玛目广场对齐，因为这样会给朝圣方向和南西向的圣坛建设带来许多困难。因此，为了克服这个问题，他们设计了一条从清真寺入口延伸到圆顶下方的走廊，这个走廊以45度角设计。这样，清真寺的外观是南北朝向，但建筑本身则朝南西-东北朝向。

为什么谢赫·洛特福拉清真寺没有宣礼塔？

谢赫·洛特福拉清真寺第一眼引起人们注意的问题之一就是没有宣礼塔，这是它在伊斯兰世界中与众不同的一点。宣礼塔是清真寺的标志性元素，用于表示清真寺的存在和召唤祈祷。然而，这座清真寺是专门为国王其家族的礼拜而建，普通民众无法使用，因此没有必要设置宣礼塔。因此，这座宏伟而美丽的清真寺很少被游客注意到，它与伊斯法罕其他名胜古迹相比，仍然默默无闻。