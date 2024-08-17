犹太复国主义政权在达成停火协议方面拖延时间

据伊通社（IRNA）周六援引巴勒斯坦萨马通讯社报道，巴德兰补充道，犹太复国主义政权总理本杰明·内塔尼亚胡在拖延和阻挠谈判进程，而美国仍在继续掩盖该政权的罪行。

他表示，巴勒斯坦人遵守7月2日谈判中商定的条款，即犹太复国主义政权自身在美国政府的支持下根据乔·拜登的计划和联合国安理会决议所提出的建议。

巴德兰表示，哈马斯和其他巴勒斯坦抵抗运动坚持停止战争并结束对加沙地带居民的杀戮。

伊朗官方通讯社（IRNA）：本周四在卡塔尔首都多哈开始的新一轮加沙停火谈判于周五结束，此次谈判并没有任何结果。