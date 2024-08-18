中国就外部势力渗透干预缅甸内政发出警告

据伊通社援引新华社周六晚间报道称，中国外交部长表示，当前缅甸局势仍令人担忧。他表示，在缅甸问题上要坚守三条底线，第一，缅甸不能内乱内战；第二，不脱离东盟大家庭轨道；第三，不允许外部势力肆意渗透干预。



他进一步对外国势力干涉缅甸内政发出警告，并补充道，中国、老挝、缅甸和泰国比邻而居，“同坐一条船、共饮一江水”。我们之间有着漫长边界线和悠久交往史，比其他国家更了解缅甸的特殊国情，更有能力和意愿为缅甸提供帮助。他表示，没有人比缅甸的邻居更希望缅甸恢复稳定和发展。我们都满怀诚意善意，希望协助缅方推动局势降温回稳。



王毅外长指出，中国对缅友好政策面向全体缅甸人民。我们始终坚持不干涉内政原则，支持缅甸维护主权和国家统一，支持缅甸通过对话协商实现国内和解，支持缅甸找到符合自身国情的发展道路。



缅甸方面介绍了当前局势和缅政府为维护国内稳定所做努力，感谢三方作为友好邻邦，在缅甸遇到困难时伸出援手。愿用好非正式会晤，加强合作，增进理解，早日恢复国内稳定，实现政治和解。



泰国方面表示，希望看到缅甸保持和平、统一和稳定，尊重缅甸以自己的方式妥善处理内部问题，坚持缅人主导、缅人所有。愿同各方保持沟通，尽最大可能为缅提供帮助，同东盟进程形成互补，争取找到妥善解决方案。



老挝方面表示，四国有着共同边界，安危与共。作为缅甸的邻国和朋友，希望缅甸保持稳定和发展，愿为缅甸提供帮助。四方非正式会晤有助于更好了解缅甸情况，共同寻找妥善解决办法。完全赞同中方坚持不干涉内政原则的意见，缅甸问题只能由缅甸人民解决，要防止外部势力干预。