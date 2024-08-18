北京数学研究中心与伊斯法罕大学签署合作备忘录

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊斯法罕大学公关部周六晚间宣布，这份合作备忘录由中国数学科学学院教授、北京国际数学研究中心主任田刚与伊斯法罕大学统计与数学学院院长签署。

在这份备忘录的签字仪式上，伊斯法罕大学校长在强调扩大该中心与中国大学之间的科学外交时表示，数学是大学的关键基础课程之一。

侯赛因·赫尔西表示，多所大学近年来面临数学申请者短缺的问题并澄清道：‘’数学是其他领域特别是基础科学和工程的基础领域，可以为国家科学进步提供基础。‘’

他指出，纵观伊朗和中国的伟大历史以及世界数学奥林匹克竞赛的成绩，我们可以看到两国在数学领域都有着杰出人物。

他表示，伊朗和中国在数学专家方面是自给自足的，该地区国家也利用这两国的数学精英来进行发展。

赫尔西强调需要加强两国大学之间的科学和国际合作并表示，虽然我们在经济和政治层面有良好的互动，但双方的关系在科学发展领域并没有得到应有的扩大和发展。

他表示，为加强伊斯法罕大学与中国大学的科技和国际合作，该高等教育中心开设了汉语课程。

他补充说，我们希望中国的大学也能与伊斯法罕大学合作，加强该高等教育中心的汉语课程，我们宣布准备向中国学生教授波斯语。

北京数学研究中心是中国著名数学教育和研究中心之一。

伊斯法罕大学拥有约 1.7 万名学生和 700 名教职员工，是伊朗最好的高等教育中心之一； 这所大学目前有近千名外国留学生。