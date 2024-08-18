伊朗无人机在亚洲、非洲和拉丁美洲受到欢迎

伊朗官方通讯社（IRNA）：美国保卫民主基金会报道称，当拜登政府拼命试图阻止或限制伊朗及其代理组织对以色列发动导弹和无人机袭击时，我们应该记住，中东已充斥着伊朗武器。

在谈到黎巴嫩境内存在一些伊朗武器时，这份报告指出，也门安萨鲁拉组织历史性地首次对特拉维夫发动远程无人机袭击，造成一人死亡，这次袭击是由一架伊朗制造的无人机实施，能够飞行2600公里的飞行距离。

美国保卫民主基金会分析称，这些并不是当前的问题，问题是伊朗伊斯兰共和国正在试图利用国际局势成为武器销售国。为伊朗带来利益的优势之一是伊朗的低成本系统（如无人机）在战场上的良好性能。一个具体的例子就是伊朗制造的 Shahid-136 无人机，它在俄乌战争中发挥了重要作用，以至于莫斯科在战争的前两年就发射了4600架此类型无人机，也正是这架无人机不久前抵达了特拉维夫。

这份报告指出：除了乌克兰和以色列，伊朗无人机还出现在至少另外两个大洲，这展示了伊朗武器对国际冲突的影响力。

该反伊朗机构报道称，德黑兰的目标是到2028年取代土耳其在全球无人机市场中的地位，力争占据至少四分之一的相关市场份额。

报告的另一部分指出，伊朗试图引起人们对其武器感兴趣的另一种办法，可能是更多地参与防务展览会。2024年，伊朗伊斯兰共和国在马来西亚、卡塔尔和伊拉克举办的防务博览会上展示了其军事系统，并派代表团参加沙特阿拉伯主办的一个博览会。去年，莫斯科和贝尔格莱德的一些展会也为伊朗防务制造商设置了展位。