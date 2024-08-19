就加沙悲剧所有政府和国家在面对历史时应受到谴责

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在其社交平台的个人账户上分享的一条消息中写道，在肩负责任的国际议会和组织令人震惊的无所作为以及伊斯兰和阿拉伯国家缺乏有效行动的情况下，在美国及其西方盟国对犹太复国主义种族隔离政权的不懈和猛烈的武器支持及火力打击下，加沙地区的丧生人数已超过四万人。

丧生者当中大约有1.5万名是无辜的儿童，有大约1万名巴勒斯坦亡者的遗体目前仍被掩埋在废墟下。