联合国：以色列在约旦河西岸修建定居点是“公然违反”国际法

伊朗官方通讯社（IRNA）：联合国人权办公室当地时间周一发表的声明指出，非法定居点、定居者暴力和定居者的存在是包括圣城东部在内的西岸大多数侵犯人权行为的主要原因。

声明称，以色列最近宣布在伯利恒以西的纳哈尔霍尔茨（Nahal Holts）修建新定居点“严重危及周围五个村庄巴勒斯坦人的生计、安全和流动性，同时对邻近和持久的巴勒斯坦国构成重大威胁”。

根据国际法，被占领土上的所有犹太人定居点都被视为非法建筑。1967年，犹太复国主义侵略政权占领了圣城，并开始在其中建设犹太人定居点。