犹太复国主义官员：若双方不达成协议，被扣押人员将会被杀害

伊通社（IRNA）纽约8月21日报道：伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表有关伊朗就哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遭暗杀事件作出的回应时间表示：“伊朗作出回应的时机或许会在该政权最出乎意料的时间、条件和方式之上。也许当他们的目光注视着天空和雷达屏幕时，他们会对地面发生的情况感到惊讶，又或许是两者的结合。”