伊朗官方通讯社（IRNA）：美国报纸《华尔街日报》援引犹太复国主义安全官员的话写道，如果我们不尽快与哈马斯运动达成协议，大多数被扣押人员将被杀害，他们不会活着从加沙返回。
这份报告称，大多数犹太复国主义安全官员认为，达成协议是释放阿克萨洪水行动中被扣押在加沙的剩余105名人质的唯一途径。
犹太复国主义政权的一名前情报官员也指出了这个问题，并表示，如果我们不达成协议，大多数被扣押人员将不能返回以色列（巴勒斯坦被占领土）。
伊通社（IRNA）德黑兰8月21日报道：犹太复国主义政权安全官员强调，如果该政权不与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成协议，犹太复国主义被扣押人员将不能活着从加沙地带返回。
伊朗官方通讯社（IRNA）：美国报纸《华尔街日报》援引犹太复国主义安全官员的话写道，如果我们不尽快与哈马斯运动达成协议，大多数被扣押人员将被杀害，他们不会活着从加沙返回。
这份报告称，大多数犹太复国主义安全官员认为，达成协议是释放阿克萨洪水行动中被扣押在加沙的剩余105名人质的唯一途径。
犹太复国主义政权的一名前情报官员也指出了这个问题，并表示，如果我们不达成协议，大多数被扣押人员将不能返回以色列（巴勒斯坦被占领土）。
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