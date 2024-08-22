犹太复国主义将军警告称：犹太复国主义政权将在不到一年的时间内崩溃

据伊通社周四援引半岛电视台报道：犹太复国主义政权退役将军、军事专家艾萨克·布里克再次批评该政权总理内塔尼亚胡对达成停火协议进程的破坏。

他表示，内塔尼亚胡的附加条件使停火和被扣押人员的回归变得更加困难。

布里克警告说，如果与哈马斯和真主党的战争持续下去，犹太复国主义政权将在不到一年的时间内崩溃。 他补充道，约阿夫·加兰特（以色列战争部长）明白，我们将逐渐淹没在加沙的沼泽中，失去了我们的士兵，却没有实现摧毁哈马斯的目标。