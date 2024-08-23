也门军队在红海的新攻击，两艘与犹太复国主义政权有关的船只正在沉没

据伊通社援引也门 Al-Masira 网站报道，在也门军队的第一次行动中，与犹太复国主义敌人合作的一家公司所属的油船“SOUNION”号在红海遭到也门武装部队的袭击。 这艘船正在下沉当中。

这份报道称，在其第二次行动中，航行于亚丁湾和红海的“Sw North Wind I”号船成为被打击目标，该船也属于与犹太复国主义政权有关的一家公司。

也门海军、无人机和导弹都参加了这两次行动。

也门武装部队强调，他们的行动将继续下去，直到犹太复国主义政权针对加沙的战争停止，并解除对该地带的封锁。