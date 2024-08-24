也门军队公布希腊船只遇袭图片

据伊通社周六早间援引 al-Masirah 网站报道，也门军队公布了悬挂希腊国旗的油船“苏尼翁” 号（SOUNION）遭到袭击的图片，这艘船因无视“进入被占领巴勒斯坦港口”的禁令而在红海成为被袭击的目标。

也门武装部队此前曾在一份声明中宣布，与犹太复国主义敌人合作的一家公司所属的“苏尼翁”号（SOUNION）油船在红海遭到也门武装部队的袭击。这艘船正在下沉当中。

周五，也门军队再次就无视“前往被占领巴勒斯坦港口”的禁令发出警告，并宣布，违反该禁令的船只和公司将面临更加痛苦的打击。