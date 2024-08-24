伊中友好协会主席布鲁杰迪：伊朗和中国应在美国非法制裁之外扩大合作

伊朗官方通讯社（IRNA）：阿拉丁·布鲁杰迪在祝贺伊中建交53周年时表​​示，两国在发展合作中应摆脱不公平制裁的氛围。

伊中友好协会主席指出，伊中两国关系处于高水平且合作潜力巨大，加强与中国的关系是伊朗新政府外交政策的优先事项之一。伊朗与中国扩大合作的领域很多，包括经贸、科技与工业、文化与学术等领域。 他建议为两国合作伙伴准备一份表格和重要任务清单，并在伊中友好协会、伊斯兰理事会和中国驻德黑兰使馆的配合下，推动这份清单的落实。

布鲁杰迪在谈到“一带一路”计划时表示，“一带一路”计划是中国发展世界贸易的伟大倡议之一，该计划也可以列入两国重大合作项目清单。

关于伊中双边关系，布鲁杰迪说，应进一步加强与中国在各个领域的关系。伊中25年全面合作计划是双边合作的良好基础。

伊中友好协会主席在讲话中强调，需要消除在华伊朗商人和学生开设银行账户方面的障碍。

布鲁杰迪还提到了一些区域和全球问题，在提到犹太复国主义政权对受压迫和手无寸铁的巴勒斯坦人民犯下的反人类罪行时，他呼吁全球加强努力和对话，以尽快结束这些罪行。

他还强调需要加强伊朗与中国在金砖国家和上海合作组织领域的合作，并提议建立使用两国本国货币的双边贸易合作的去美元化机制。

中国驻伊朗大使丛培武在祝贺两国建交53周年时表​​示，两国应利用当前良好机遇，进一步发展关系。

丛培武大使表示，立足当下，中伊合作恰逢其时。当前，中伊关系在高水平上运行。

大使继续说道，我认为，伊朗和中国有着全面战略伙伴关系与合作，双方应该更加注重推进这一合作。

丛培武大使在谈到伊朗各省市与中国扩大各领域合作的良好能力时说，他的工作计划中有对伊朗各省市的访问。

丛培武还指出了地区和世界的一些问题，并表示，中国和伊朗都认为美国是世界不安全和不稳定的根源。

大使在提及中国外交部近期关于美国干涉伊朗等国家内政的报告时表示，伊朗和中国可以在这一领域进行合作，向世界揭示美国的现实面目。