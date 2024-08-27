联合国发言人：以色列官员有关阿克萨清真寺的言论会加剧紧张局势

据伊通社（IRNA）周二上午援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国发言人斯蒂芬·杜雅里克在新闻发布会上对记者表示，可以说，这类言论会造成适得其反的结果。
伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权的极端主义内部安全部长伊塔马尔·本·格维尔在一份声明中表示，我们的政策允许我们在圣殿山（阿克萨清真寺）祈祷。那里的法律对犹太人和穆斯林来说是平等的，我计划在那里建造一座犹太教堂。
以色列总理本杰明·内塔尼亚胡办公室针对本·格维尔的言论回应称，阿克萨清真寺目前的情况没有任何变化。
伊通社（IRNA）德黑兰8月27日报道：联合国周一谴责犹太复国主义政权内部安全部长伊塔马尔·本·格维尔最近关于在巴勒斯坦被占领的东圣城阿克萨清真寺内建造犹太教堂的言论，称这些言论会加剧紧张局势。
据伊通社（IRNA）周二上午援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国发言人斯蒂芬·杜雅里克在新闻发布会上对记者表示，可以说，这类言论会造成适得其反的结果。
伊朗官方通讯社（IRNA）：犹太复国主义政权的极端主义内部安全部长伊塔马尔·本·格维尔在一份声明中表示，我们的政策允许我们在圣殿山（阿克萨清真寺）祈祷。那里的法律对犹太人和穆斯林来说是平等的，我计划在那里建造一座犹太教堂。
以色列总理本杰明·内塔尼亚胡办公室针对本·格维尔的言论回应称，阿克萨清真寺目前的情况没有任何变化。
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