联合国发言人：以色列官员有关阿克萨清真寺的言论会加剧紧张局势

阿亚图拉哈梅内伊表示：我们什叶派穆斯林因身为伊玛目侯赛因的追随者而感到无比自豪，但伊玛目侯赛因并不只属于我们。伊斯兰教的所有教派，包括什叶派和逊尼派都簇拥在伊玛目侯赛因的旗帜下。在巨大的阿尔巴因徒步仪式中，哪怕是那些不信奉伊斯兰教的人也参与其中，在真主的援助下，这条道路将会延续下去。