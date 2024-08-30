伊朗德黑兰大学开设首个中文图书馆

伊朗官方通讯社（IRNA）：德黑兰大学孔子学院院长、在德黑兰大学建立伊朗首个中文图书馆的负责人哈米德·瓦法伊在介绍该馆藏资源时表示，在德黑兰大学外国语言文学学院和国际副校长的支持下，我们首次在伊朗成功开设了中文图书馆，其中收藏了与中国相关的各种主题和内容的第一手中文作品和图书。

他补充道，德黑兰大学孔子学院图书馆收藏有中文第一手著作4000余册，涵盖中国语言教育、古典与现代文学、历史、哲学、地理、政治等领域。

瓦法伊继续说道，缺乏第一手资料是伊朗相关领域的中国研究和调研的主要问题所在，这个问题可以通过建立这样的馆藏来解决，并希望在这一领域有美好的发展和未来。

德黑兰大学外国语言文学学院院长也对在德黑兰大学孔子学院设立该图书馆表示感谢，他认为，该参考书藏的存在是德黑兰大学的荣幸。

法里达·阿拉维在谈到外国语言文学学院作为该国为数不多的与语言一起直接研究世界重要国家文学的科学权威机构之一的重要性时表示，在该学院成立图书馆是朝着直接了解中国语言和文化迈出的积极的一步。

德黑兰大学国际合作事务总监阿卜杜勒·马吉德·伊斯坎达里也在开设仪式上表示，德黑兰大学拥有数千册原语参考书是一笔财富，将为各领域学者的研究开辟道路。

在谈到德黑兰大学在中国研究领域的积极活动时，中国驻伊朗大使馆科技学术事务负责人张宏伟表示，目前，德黑兰大学是中国基础研究领域的先驱。德黑兰大学中国语言文学学生在国际上的成功恰恰就证明了这一说法。