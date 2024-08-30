伊斯兰圣战组织：犹太复国主义政权拒绝加沙停火的提议

据伊通社（IRNA）援引巴勒斯坦沙哈卜通讯社报道，巴勒斯坦伊斯兰圣战运动在一份声明中表示：犹太复国主义罪恶政权拒绝了所有旨在阻止侵犯加沙地带的提议。

巴勒斯坦伊斯兰圣战运动补充道，犹太复国主义种族隔离政权希望完全控制巴勒斯坦领土。

伊朗官方通讯社（IRNA）：尽管国际社会呼吁加沙停火，埃及和卡塔尔等调解国家也努力停止敌对行动并促使双方达成人员交换协议，但特拉维夫仍在继续对加沙发动致命袭击。截至目前，哈马斯与犹太复国主义政权在埃及和卡塔尔斡旋下就停火及人员交换谈判尚未取得任何结果。