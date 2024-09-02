伊朗外交部发言人卡纳尼：人类社会要求审判犹太复国主义政权领导人

伊朗官方通讯社（IRNA）：2024年9月1日星期日，纳赛尔·卡纳尼在X社交平台上写道，纽伦堡审判大约八十年后，历史再次见证了另一个希特勒的出现；在国际社会无所作为的阴影下，一个罪大恶极的战犯继续针对无辜的巴勒斯坦妇女和儿童进行残酷的种族灭绝和屠杀。

他补充道，如果那些声称捍卫人权的人们当真重视人性和生命，那么现在就是采取行动的时候了，明天已经太迟。人类社会比以往任何时候都更加渴望人性和正义，并要求对犹太复国主义政权的犯罪领导人进行审判。