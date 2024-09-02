伊斯兰教使者（愿主福安之）逝世周年纪念日在格什姆岛举行

伊朗官方通讯社（IRNA）：在格什姆岛参加纪念仪式的哀悼者纷纷前往该岛的清真寺，在充满内涵的氛围中缅怀使者和他的孙子伊玛目哈桑直至深夜。

使者穆罕默德 (愿主福安之) 于伊斯兰历3月17日出生于麦加市，先知的父亲阿卜杜拉是阿卜杜勒·穆塔里布的儿子，母亲是瓦赫布的女儿阿米娜，他们都来自伟大的古莱什部落。

25岁时，仁慈的先知与伊斯兰教的贵族女士哈迪彻（愿她安息）结婚。他唯一的女儿法蒂玛（愿她安息）长大后，嫁给了什叶派的第一位领导人伊玛目阿里（愿主赐他平安），伊玛目的血统就从他这一代开始延续下去。

40岁时，他被安拉选拔成为先知，并在长达23年的时间里，履行着先知和使者的使命。 穆圣（愿主福安之）于伊斯兰教历11年2月28日逝世，享年63岁。

伊玛目哈桑 (愿主赐他平安) 是伊玛目阿里·本·阿比·塔利布 (愿主赐他平安) 和法蒂玛 (愿主赐她平安) 女士的儿子，于从麦加迁徙到麦地那后的第三年斋月中旬在麦地那市出生。

莫杰塔比是什叶派第二任伊玛目最著名的头衔。

哈桑·本·阿里（愿主赐他平安）并没有陪伴他伟大的爷爷很长时间，因为伊斯兰教先知去世时他还未满七岁。

此外，在他尊贵的父亲殉难后，他奉真主的命令及其父亲的嘱托，升任伊玛目，并管理穆斯林事务近六个月。

什叶派第二任伊玛目在知识、虔诚、淡泊名利和功修等方面具有许多道德和行为特征。他因慷慨大方而闻名。他在布施、宽恕和救助有需要的人方面，在当时也是众所周知的。

他在生活中各个方面的行为处事实际上可以成为世界上所有男女的典范。因为他非常勇敢、无畏，他参加过很多场战争，且毫无畏惧。

他于伊斯兰历50年2月28日殉难，享年47岁。