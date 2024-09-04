《星汉灿烂》将在德黑兰电视台播出

伊朗官方通讯社（IRNA）：古装电视剧《星汉灿烂》在中国出品，由吴磊、赵露思领衔主演，李昀锐、余承恩、徐娇、郭涛、曾黎和保剑锋等主演的古装家族群像剧。

剧情简介：程家女名少商（赵露思饰），因战乱自幼被父母留在祖母身边成为“留守儿童”，婶娘狠心纵容，意图将其养成废人。面对重重陷阱，程少商为活命，假荒诞、真苦学，掩盖锋芒等待父母归来。可拨开乌云见月明时，却因多年疏离致使亲情已难再拾。

缺爱的程少商，遇新帝义子凌不疑（吴磊饰）、白鹿山才子袁慎（李昀锐饰）、世家子弟楼垚（余承恩饰），三人各有优劣。在选择适婚者上，程少商既自卑又务实，尽管情感之路颇多坎坷，但她从不后悔自己的每次选择。在与凌不疑的相处之中，也阴差阳错卷入了凌不疑的家庭与身世之谜中。种种事件，程少商屡立奇功，也从凌不疑的家庭关系中学会与父母相处之道，以及如何经营自己的爱情。同时程少商与凌不疑也在这些经历中各自变化成长，慢慢与自己和家庭和解，并坚守内心的正义，携手化解国家危机，成就一段佳话 。

中国电视剧作品又称C-dramas，包括充满刺激动作场面的历史剧到为观众创造欢乐有趣时刻的现代浪漫故事。在伊朗和国际观众中广受欢迎。凭借其引人入胜的故事、才华横溢的演员和高制作价值，吸引了大量观众。