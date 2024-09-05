阿里卡普宫殿：伊斯法罕最具历史意义的建筑

阿里卡普宫殿的重要部分包括宫殿入口、大型大厅、顶层的音乐厅以及阿里卡普宫殿各处的艺术杰作。宫殿的主要结构是用木头建造的，这更增添了其建筑的魅力。

阿里卡普宫殿是萨法维王朝时期留下的最美丽的历史建筑之一，也是伊斯法罕著名的旅游景点。它位于皇家广场（现伊玛目广场）的西侧，与谢赫洛特夫拉清真寺相对。阿里卡普宫殿占地1800平方米，共有六层，高38米。与广场周围的其他建筑相比，阿里卡普宫殿的突出使其在当时象征着政府的权力。它以其精美的建筑和木结构，成为当时最宏伟的建筑之一。

在萨法维王朝时期，阿里卡普宫殿的大门曾是进入皇家广场的大门。阿拔斯一世为展示其政府的权威与荣耀，就命令建造了阿里卡普宫殿。重要的政府会议、外宾接待以及国家仪式都在这座宫殿内举行。此外，宫殿的露台是阿拔斯一世和其随从观看皇家广场上的马球比赛和骑马比赛时的休息场所。

阿里卡普宫殿在阿拔斯一世时期备受尊重，普通人不能随意进入这座建筑。即使到今天，参观皇家广场时，这座六层建筑仍然吸引了众多游客的目光。

阿里卡普宫殿被誉为萨法维王朝最高的宫殿，从一层到更高的楼层通过狭窄的楼梯连接。虽然由于高度，攀爬这些楼梯显得有些困难，但在高达20米的美丽木柱露台上观看皇家广场的景色是非常享受的。阿里卡普宫殿是伊斯法罕皇家广场上最引人注目的历史建筑之一。

阿里卡普宫殿建于公元1644年，由伊朗最有权势的国王阿拔斯一世下令建造。而阿里卡普宫殿的收尾和精美装饰是在阿拔斯一世去世后才完成的。萨法维国王曾在这座宫殿里接见大使和高级官员。阿里卡普宫殿的竣工以及内部装饰的完成经过了阿拔斯一世、阿拔斯二世和侯赛因苏丹的统治时期。这一建造过程持续了近100年。

阿里卡普宫殿最初的建设目的是连接皇家广场的花园与其他周边的宫殿，供国王和宫廷人员举行庆典、迎接外宾及处理部分公务之用，并设有专门供国王休息和居住的设施。

随着伊斯法罕城市的发展，居民的增加，以及来自周边地区的人口迁移，政府总部的重要性日益增加，因此阿里卡普宫殿的层数也随之增加。在公元1643年阿巴斯二世统治时期，宫殿第三层增加了一个由18根木柱支撑的10米高的露台。这些附加的柱子被镜子覆盖，天花板装饰着巨大的画作。露台的墙壁装饰有两层，第一层是在阿拔斯二世时期增加的，第二层是在侯赛因苏丹时期添加。萨法维王朝的国王及其宾客在阿里卡普宫殿的顶层及其宏伟的露台上观看马球比赛、烟花表演以及广场上的各种表演。这座露台面积约为480平方米，地面通过木梁进行加固，增强了建筑的稳固性。

经过这些变更，阿里卡普宫殿的外观发生了巨大变化，逐渐接近现在的样子。奢华的入口也在这一时期建成，由其简单的形式演变成现在的样子。宫殿的楼层和房间数量也有所增加。这一时期可以称为萨法维王朝的黄金时期，当时王朝正处于权力、声誉和人气的巅峰。

随后，他们决定增加阿里卡普宫的设施，以便为宾客提供更好的住宿条件，并在宫殿的顶层增设了音乐厅。音乐厅的建筑风格与宫殿的其他部分有所不同，内部装饰极为精美，独具特色。历史上，由于战争和自然因素，阿里卡普宫遭受了巨大的破坏。阿富汗人的入侵、内战、首都从伊斯法罕迁移以及阿巴斯国王之后的萨法维王朝国王对这座宫殿的忽视，都是造成阿里卡普宫部分区域被毁、建筑受损的原因之一。

近年来，阿里卡普宫的各个部分一直在进行修复。阿里卡普宫的整体修缮耗时12年，但内部装饰和其他部分的修复工作仍在继续。

阿里卡普宫的建筑风格

阿里卡普宫被认为是萨法维时代建筑的典范，拥有独特的建筑风格。在入口的上方，有一块刻有“我是知识之城，阿里是其门”的碑文，现如今其中的一部分已消失。

入口两侧的内部设有两块石凳，宫殿的主体建筑位于稍前方。这个空间面积约为64平方米，高约11米。站在这个空间的任意一个角落讲话时，位于对角线上的人可以清晰且响亮地听到对方的声音。这一特点在参观者进入时都能立即引起他们注意。

一楼通过两侧的螺旋楼梯通向上层，这些楼梯共有94级，最终通向顶层。这层楼的之字形楼梯专为国王及其家人使用。

宫殿的顶部原本有三层，每层又分为两层，因此共有六层。不过正如之前提到的，从不同的角度看，楼层数似乎不同。从东侧看有两层，从西侧看有五层，而通过王室会客楼梯看有七层。阿里卡普宫的宏伟露台位于三楼，高度为28米，有18根木柱，柱子之间有一个铜制水池，过去水从中喷涌而出。宫殿的每层中央设有大房间，四周环绕着较小的房间。

阿里卡普宫建筑中最引人注目的部分之一是顶层的音乐厅，它呈十字形设计，面积约为63平方米。墙上雕刻着精美的杯具和乐器图案，这些精巧的凹槽可以让音乐的声音在宫殿内回荡。音乐厅由三个房间组成，其中两个较大，一个较小。即使在今天，这部分仍是阿里卡普宫最美丽的区域之一。著名的欧洲画家理查德·费尔德这样描述这间房间：这些凹槽如同拼图的各个部分，以特殊的比例相互排列。

阿里卡普宫露台的铜水池是为上层供水而设计的，建造时使用了精湛的工程技术。水池由石头和铜构成，通过空气的进出，水池的水会自动灌满或排空。过去，这个水池为宫殿上层带来了凉爽的空气，但现在已经无法使用。这个铜水池是在沙阿苏丹侯赛因统治时期建造的，池中的大理石装饰也极为精美。过去，水池中曾有喷泉，但现在已不复存在。

阿里卡普宫最美丽的部分之一是三楼的木柱，所有木柱都曾用镜子装饰，露台的天花板则由精美的木雕和艺术图案覆盖。露台后方的大厅墙壁上曾覆盖着精美的壁画，增添了建筑的美感。然而，现在这些镜面装饰已经消失，许多壁画也已损坏。

阿里卡普宫的露台曾是萨法维时代国王在皇家广场花园内观看比赛和仪式的地方。