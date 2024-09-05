约旦河西岸在过去几日有 39 名巴勒斯坦人殉难、 145 名巴勒斯坦人受伤

据伊通社周四援引 Shahab 通讯社报道，巴勒斯坦卫生部公布了犹太复国主义政权袭击约旦河西岸造成的丧生和受伤人员的统计数据。

巴勒斯坦卫生部补充说，自上周三以来，已有39人在占领军的袭击中丧生，19人在杰宁、10人在图巴斯、7人在图勒凯尔姆、3人在哈利勒遭遇袭击殉难，另有145人受伤。

加沙卫生部宣布，丧生者中有8名儿童和2位老人。

另外，巴勒斯坦卫生部宣布，自加沙地带爆发战争以来，约旦河西岸的丧生者人数已达691人，受伤人数已达5,700人。

联合国几天前宣布，数千名巴勒斯坦人不断遭到定居者的逮捕、酷刑和暴力对待。

该国际机构强调，巴勒斯坦人的行动和言论受到严格限制，他们的房屋被毁，他们被迫流离失所。

联合国补充道，以色列作为占领军一方，必须根据国际法履行其义务。以色列军队在西岸的行动可能导致被占领的巴勒斯坦领土的灾难性局势进一步恶化。

今天上午，巴勒斯坦红新月会宣布，在约旦河西岸图巴斯发生的以色列无人机袭击事件中，遇难者人数已增至6人。

新闻来源上周三宣布，犹太复国主义政权开始在约旦河西岸北部发动大规模袭击，截止目前，袭击已导致大量巴勒斯坦人殉难和被捕。

犹太复国主义电台还报道说，针对西岸北部的行动将是自2002年以来在该地区最大规模的行动。