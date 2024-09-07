亚兹德贝赫拉姆火神庙与1500年的圣火

亚兹德火神庙是亚兹德市的象征之一，也是这座古老城市的文化和历史遗产的一部分，它展现了不同宗教的和谐与共存。1999年9月13日，这座火神庙被列入了伊朗国家遗产名录，游客也可以参观这座古老的建筑。

亚兹德贝赫拉姆火神庙的简介

火神庙是琐罗亚斯德教徒的祈祷场所之一，火焰在其中占具有特殊的位置，最重要的宗教仪式，包括诵读《阿维斯陀》和《伽塔》，都要在火庙中对着火焰进行。亚兹德火神庙是这些祈祷场所中的其中之一，对于琐罗亚斯德教徒来说具有重要的意义。它也被称为“贝赫拉姆火神庙”，其中保存着神圣的“贝赫拉姆圣火”。负责维护这座珍贵火神庙的琐罗亚斯德教领导人将保持圣火燃烧的任务交给了一位值得信赖的人。

1999年9月13日，亚兹德贝赫拉姆火神庙被列入伊朗国家遗产名录，编号为2431。然而，一些琐罗亚斯德教徒对此并不完全赞成，他们认为游客的进入可能会打扰祈祷者的宁静，并影响到火庙的清洁，因其在琐罗亚斯德教中具有重要的地位。尽管如此，由于游客参观的需求旺盛，火庙的一部分已对外开放，现已成为亚兹德省的旅游景点之一。这座火庙无论从历史、文化还是建筑角度来看，都是一座令人发醒且美丽的建筑。

亚兹德贝赫拉姆火神庙的建造

亚兹德火神庙，也被称为贝赫拉姆火神庙或亚兹德琐罗亚斯德教徒之家，是琐罗亚斯德教徒的重要祈祷场所之一，建于巴列维一世时期，即公元1934年。

亚兹德贝赫拉姆火神庙的圣火历史

根据历史记录和传说，在萨珊王朝时期，有三座火神庙因其悠久的历史而享有极高的声誉：塔卡布市的“阿德尔格什斯普火神庙”、在呼罗珊省的“阿德尔巴尔辛梅赫火庙”和法尔斯省的“阿德尔法拉姆巴格火庙”。

贝赫拉姆圣火（也叫“贝赫拉姆火”）或亚兹德火神庙保存的圣火已有近1500年的历史，这火焰最初来自萨珊王朝时期的火神庙——法尔斯省的阿德尔法拉姆巴格火神庙。不幸的是，10世纪时，由于外敌入侵亚兹德，火神庙的守护者不得不将圣火转移到该市的大火庙中。然而，这座大火庙也被摧毁，琐罗亚斯德教徒被迫再次转移圣火。他们进入了一个位于阿克达与帕尔斯巴努之间的山洞中，将圣火保护了30年之久，以避免被外敌毁灭。

亚兹德贝赫拉姆火神庙的建筑风格

通过对古代火庙建筑的研究可以发现，自古以来，火庙通常以简洁、神圣的形式建造，少有奢华装饰。贝赫拉姆火庙与其它神庙一样，拥有简洁而美丽的建筑风格。它的设计基于印度帕西人火神庙的空间结构，同时也借鉴了亚兹德地区现代建筑的风格。这座建筑坐落于庭院的中央，被常绿树木环绕，整体高度比地面高出21米，进入时需登上八级台阶。

雕刻的“法尔瓦哈”图案和石柱为贝赫拉姆火神庙增添了庄严和美感。这些石柱和墙脚的雕刻由伊斯法罕省的工匠们完成，石材雕刻好后运至亚兹德市。据传，法尔瓦哈图案的瓷砖装饰也是由亚兹德省的艺术家制作的。设计者与工匠们还在火神庙内部的墙壁上用琐罗亚斯德的图像以及《阿维斯陀》中的句子进行了装饰。

火神庙入口处有一个圆形的大水池，水池也为这座神圣建筑增添了的一份美感。根据传统，游客会把硬币扔进水池里，因此池塘底部布满了游客抛下的硬币。火神庙位于池塘前面，这种设计似乎也是这个建筑的特征之一。圣火被保存于建筑中心的一个房间内，为了使其远离阳光直射。周围还设有房间供琐罗亚斯德教徒进行祈祷和宗教仪式。

进入亚兹德贝赫拉姆火神庙的礼仪

亚兹德火神庙是神圣的地方，进入时有一些礼仪需要遵守：

男性和女性在进入火庙时必须保持洁净。

这个地方对于琐罗亚斯德教徒来说是神圣的，就像穆斯林的清真寺一样，因此女性在特定时期不能进入。

琐罗亚斯德教徒男性在进入时要戴白色帽子，女性要戴白色头巾，并穿浅色衣服，同时脱下鞋子。

任何人不得接近圣火，因为人类的呼吸会使圣火受到污染。