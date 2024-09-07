伊朗驻联合国代表处对伊朗向俄罗斯提供弹道导弹说法的反应

伊朗官方通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国驻联合国代表处当地时间周五在回答有关伊朗向俄罗斯提供弹道导弹报道的问题时表示，伊朗伊斯兰共和国对俄乌冲突的立场没有改变。伊朗认为向冲突各方提供军事援助是不人道的，这会导致基础设施和人员的损失蔓延，也对停火谈判形成阻碍，因此，伊朗本身不仅不会采取这样的行动，同时还呼吁其他国家停止向冲突各方提供武器。

此前，伊朗常驻联合国大使驳斥了美国、英国和法国关于德黑兰在俄乌冲突中所扮演的指控，称这些指控毫无根据且具有误导性，并表示，美国及其盟友无法掩盖这个不可否认的事实，即美国和西方国家向乌克兰提供先进武器，导致俄乌战争的持续时间无限延长，平民和民用基础设施受到极大的损害。

伊朗常驻联合国大使阿米尔·赛义德·伊尔瓦尼当地时间周三在致联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中强调，任何有关伊朗参与向俄罗斯联邦出售、出口或提供武器以及在这方面违反国际义务的说法都是毫无根据的，伊方坚决予以拒绝。伊朗再次强调其遵守国际人道主义法的不容侵犯的承诺。

伊朗常驻联合国大使补充道，与美国代表的说法相反，实际上，地区和世界恐怖主义的主要赞助者和推动者是美国，而不是伊朗。美国是犹太复国主义政权的最大支持者，该政权才是全球最危险的恐怖政权。