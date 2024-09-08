伊朗与中国久远的关系应转变为今天的多元化交流

伊朗官方通讯社（IRNA）：丛培武大使周五在塞姆南省西部加姆萨尔市伊万基古商队驿站参观时补充道，伊朗和中国有着悠久的、长达2000年的文化关系，两国之间的历史在双方的交流进程中发挥了重要作用。

中华人民共和国驻伊朗大使在谈到参观塞姆南省文化遗产对他的影响时继续说道，我觉得伊朗与包括中国在内的国家交流之所以能够长远发展，是因为中国人民重视古代伊朗的文明，而伊朗人民也应该了解中国丰富的历史和文化。

在塞姆南举办2场国际活动的计划

塞姆南市长、丝绸之路城市国际首都中心负责人也在此次访问中表示，自2022年起，塞姆南省就代表伊朗成为塞姆南、加姆萨尔、萨克赫、伊万基、达姆甘和沙赫鲁德等丝绸之路城市的国际旅游中心。

侯赛因·穆萨维补充道，此前还与中国签署了介绍塞姆南市的谅解备忘录。

他在谈到丝绸之路城市国际首都中心有73个国家、300个城市时说，伊朗的39个城市也位于丝绸之路沿线，都是该联盟的成员。

塞姆南市长在谈到即将在丝绸之路城市首都国际中心举行的两场活动时表示，将于9月底从塞姆南到中国昆明市举办介绍伊朗的旅行，并在11月将举办一场由丝绸之路城市首都国际中心成员市长参加的精英国际活动。

丝路城市国际资本中心负责人表示，塞姆南省实力雄厚，应为旅游、工业、农业、各类科技等领域与中国等国家的交流合作提供投资领域。

介绍加姆萨尔对中国投资的多元化能力

加姆萨尔省长在中国​​大使访问期间介绍伊万基老城区和该市古商队驿站时表示，我们试图通过这次旅行讲述和介绍加姆萨尔市的多元化能力。

礼萨·卡尼指出，加姆萨尔以“阳光明媚”的土地而闻名，可以在利用太阳能方面欢迎中国投资者的合作。

他在指出该地区许多工业发展和塞姆南省加姆萨尔市唯一的一条永久性河流时补充说，加姆萨尔是伊朗的盐都。这里有原始矿山、洞穴和著名的盐湖，中国驻伊朗大使也十分喜欢这里的盐湖。

中华人民共和国20个城市和伊朗伊斯兰共和国的39个城市是国际丝绸之路城市首都联盟成员。