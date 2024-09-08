犹太复国主义消息来源：75万人参加反对内塔尼亚胡的示威游行

据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引巴勒斯坦萨玛通讯社报道，犹太复国主义消息人士称，这次示威游行是以色列反对内塔尼亚胡及其强硬内阁的最大规模集会。

此前，多位犹太复国主义消息人士宣布，针对内塔尼亚胡的示威活动已演变为暴力，警方袭击了抗议者。

在被占领土上出版的犹太复国主义报纸晚祷报（maariv）报道称，数名抗议者被该政权的警察逮捕。

据报道，以色列警察的暴力行为已导致多名抗议者受伤。