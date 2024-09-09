联合国：加沙的巴勒斯坦人已占全球正在经历饥荒或灾难性饥饿人口的80%

据伊通社（IRNA）援引土耳其安那托利亚通讯社报道，联合国食物权问题特别报告员迈克尔·法赫里在向联合国大会提交的报告中称，加沙地带居民的挨饿从战争的第二天就开始了。

他补充道，进入加沙地带的有限援助大部分被送往中部和南部地区，而犹太复国主义政权已下令让加沙地带居民迁移到北部地区。

法赫里说，截止到去年12月，加沙的巴勒斯坦人民已占全球正在经历饥荒或灾难性饥饿人口的80%。

联合国食物权问题特别报告员指出，战后历史上从未有过类似加沙230万巴勒斯坦人经历的这种如此之快、如此彻底的挨饿现象。

法赫里说，加沙战争开始以来，他收到了有关摧毁这片巴勒斯坦领土粮食系统的报告，包括农田和渔业。对此，联合国粮农组织和其他机构也有文件记载并承认该文件的真实性。

报道称，自以色列今年5月入侵加沙南部城市拉法以来，联合国及其它援助机构表示，他们很难抵达加沙一侧的凯雷姆沙洛姆，从而拿到援助物资并免费分发给群众，因为以色列的军事行动让这样做的后果非常危险。

联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克称，加沙的人道主义局势“比灾难还严重”，8月份，超过100万巴勒斯坦人未获得任何食物配给，每日获得熟食的人数下降了35%。

迪雅里克还表示，加沙供给严重匮乏源于战争行动、不安全、公路受损以及以色列的阻碍。